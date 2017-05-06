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ЯРИЛО ВЕСНУ ЗАВОДИЛО

ЯРИЛО ВЕСНУ ЗАВОДИЛО

Встреча весны – один из старых и любимых праздников на Руси, с языческих времен.Творческая группа информационно-просветительского отдела разработала сценарий праздника, рассказывающий о встрече весны от летописей Древней Руси до сегодняшнего дня. В ходе фольклорного действа участники поиграют в русские народные игры, поводят хороводы, споют потешки. Праздник напомнит о древней славянской культуре, неразрывной связи человека с окружающей природой.

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

6 мая, суббота
14:00
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