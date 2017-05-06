ЯРИЛО ВЕСНУ ЗАВОДИЛО

Встреча весны – один из старых и любимых праздников на Руси, с языческих времен.Творческая группа информационно-просветительского отдела разработала сценарий праздника, рассказывающий о встрече весны от летописей Древней Руси до сегодняшнего дня. В ходе фольклорного действа участники поиграют в русские народные игры, поводят хороводы, споют потешки. Праздник напомнит о древней славянской культуре, неразрывной связи человека с окружающей природой.