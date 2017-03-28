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Всемирный День Театра

Всемирный День Театра

28 марта в 14.30 в Сахалинском колледже искусств традиционно будет праздноваться Всемирный День Театра. Ежегодно студенты и преподаватели колледжа отмечают этот праздник конкурсом актерского мастерства, проводимого силами студентов отделения «Менеджмент и постановка театрализованных представлений». Примечательно, что на конкурс представляются только самостоятельные постановочные и актёрские работы студентов, которые оценивают преподаватели кафедры режиссёрского отделения.

На сцене концертного зала Сахалинского колледжа искусств членам компетентного жюри и зрителям будут представлены театральные и театрализованные номера различных жанров и категорий, подготовленные участниками конкурса в рамках различных номинаций (актёрская, режиссёрская работы и др.).

В этом году темой праздника станет "Путешествие в мир театра". Организаторы предлагают совершить вояж по разным странам мира, так или иначе связанными с театром. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап (организационный) - просмотр и отбор номеров. Второй этап - открытый конкурс-показ.

После завершения конкурсной программы, жюри отправится подводить итоги, а в это время зрители смогут поучаствовать в игровой программе, подготовленной студентами. В завершении праздника жюри наградит победителей конкурса.

Конкурс готовится силами самих студентов, благодаря чему он не утрачивает каждый год свою самобытность, непосредственность и шарм. Все работы представляются на конкурсе впервые и, как правило, буквально влюбляют в себя зрителя, который уходя с представления, спрашивает, когда пройдёт следующий конкурс.

Где и когда?
Сахалинский колледж искусств

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6, тел. 8 (4242) 434288, 433667

28 марта, вторник
14:30
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