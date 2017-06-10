По техническим причинам восхождение на гору Российскую переносится на 11 июня!

12 июня состоится общегородское восхождение на гору Российскую, посвященное Дню России!

С собой иметь: перекус на день, термос с чаем, одежду, соответствующую восхождению и по сезону!

Для желающих принять участие в восхождении с 1 по 9 июня открыта регистрация на сайте www.adrenalin65.ru, где Вы можете заполнить заявку в любое удобное для Вас время, а так же по телефону 23-65-10 или 89147461268 с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья!

Регистрация участников и инструктаж на месте старта на верхней площадке СТК "Горный воздух" с 09:00 до 11:00. С 09:00 до 11:00 подъемы на СТК "Горный воздух" будут бесплатные!

Тропа будет промаркирована, также по всему маршруту будут стоять волонтеры СРОО по туризму "Адреналин" и указывать дорогу.

На обратном пути участникам восхождения будет предложен чай!

На восхождение приглашаются все желающие (лица до 18 лет допускаются к восхождению в сопровождении взрослых). Лица в алкогольном опьянении к восхождению не допускается, также запрещено употребление алкогольных напитков по ходу восхождения! Восхождение с собаками строго в намордниках или на поводке, будут дети!

Организаторы восхождения Управление по физической культуре и спорту администрации г. Южно-Сахалинска совместно с СРОО по туризму "Адреналин" и СТК "Горный воздух" при поддержке центра молодежного туризма МБУ "ЦМИ".

https://vk.com/event147499146