Вольная борьба

28 января в Южно-Сахалинске в спортивном зале СДЮСШОР по греко-римской борьбе (ул.Горького, 7/1) стартует первенство Сахалинской области по вольной борьбе. Начало соревнований в 10.00 часов. Парад открытия состязаний в 12.00 часов.

- За медали первенства поборются более 100 спортсменов из Ноглики, Тымовска, Поронайска, Анивы, Невельска, Корсакова, Южно-Сахалинска, - рассказывает старший тренер сборной Сахалинской области по вольной борьбе Александр Ваулин. – Возможно, приедут ребята из Охи. В ходе соревнований будут выявлены сильнейшие в двух возрастных группах: 1997-1999 г.р. и 2000-2002 г.р. По итогам этих стартов мы сформируем сборную Сахалинской области по вольной борьбе, которой предстоит защищать честь островного региона на первенстве Дальневосточного федерального округа.