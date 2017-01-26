Виктория
В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкур
Участниками фестиваля могут стать как творческие коллективы, так и отдельные исполнители, которые представят членам жюри произведения в направлениях: вокал (солисты - эстрадный, народный и академический вокал, вокальные ансамбли - дуэты, трио, вокальные группы и др.) и художественное чтение (чтецы, литературно- музыкальные композиции). Не допускается выступление вокалистов под фонограмму.
Организаторы мероприятия определили три возрастные категории участников: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет, которые выступят в следующих номинациях:
- «Песни и стихи Победы» - песни и стихи военных лет, о войне, Победе;
- «Родина, армия, долг» - солдатские песни и стихи о Российской армии;
- «Мы в России живем, о России поем и читаем» - песни и стихи гражданской направленности, о Родине, России, малой родине.
Стоит отметить, в рамках празднования 70-летия образования Сахалинской области творческим коллективам можно включать в репертуар и произведения сахалинских авторов.
Выступления участников будут оценивать члены жюри, в состав которого войдут музыканты, поэты и хореографы Сахалинской области.
Критерии оценки:
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соответствие произведений теме фестиваля-конкур
са;
- техника и мастерство исполнения, чувство ритма;
- чистота интонации;
- дикция (четкое и грамматически правильное произношение текста);
- эмоциональность;
- выдержанность жанра и стиля;
- сценическая культура (костюм, реквизит, манера, собранность, дополнительные выразительные средства (хореография и т. д.);
- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя;
- умение пользоваться микрофоном.
Победители примут участие в областном (заключительном) этапе фестиваля-конкур
Для участия в фестивале-конкур
Дополнительные вопросы можно задать по телефону 72-74-57 либо по электронному адресу: tereshenko-alena
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 20, тел. (4242) 72-77-05 - справочная