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Виктория

Виктория

В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации островной столицы.

Участниками фестиваля могут стать как творческие коллективы, так и отдельные исполнители, которые представят членам жюри произведения в направлениях: вокал (солисты - эстрадный, народный и академический вокал, вокальные ансамбли - дуэты, трио, вокальные группы и др.) и художественное чтение (чтецы, литературно- музыкальные композиции). Не допускается выступление вокалистов под фонограмму.

Организаторы мероприятия определили три возрастные категории участников: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет, которые выступят в следующих номинациях:

  • «Песни и стихи Победы» - песни и стихи военных лет, о войне, Победе;
  • «Родина, армия, долг» - солдатские песни и стихи о Российской армии;
  • «Мы в России живем, о России поем и читаем» - песни и стихи гражданской направленности, о Родине, России, малой родине.

Стоит отметить, в рамках празднования 70-летия образования Сахалинской области творческим коллективам можно включать в репертуар и произведения сахалинских авторов.

Выступления участников будут оценивать члены жюри, в состав которого войдут музыканты, поэты и хореографы Сахалинской области.

Критерии оценки:

  • соответствие произведений теме фестиваля-конкурса;
  • техника и мастерство исполнения, чувство ритма;
  • чистота интонации;
  • дикция (четкое и грамматически правильное произношение текста);
  • эмоциональность;
  • выдержанность жанра и стиля;
  • сценическая культура (костюм, реквизит, манера, собранность, дополнительные выразительные средства (хореография и т. д.);
  • соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя;
  • умение пользоваться микрофоном.

Победители примут участие в областном (заключительном) этапе фестиваля-конкурса «Виктория».

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить заявку и до 23 января принести по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 20, Дворец детского (юношеского) творчества, кабинет № 33а. Стоит отметить, что к заявке необходимо приложить согласие родителей (законных представителей) на передачу и обработку персональных данных учащихся.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 72-74-57 либо по электронному адресу: tereshenko-alena07@mail.ru.

Где и когда?
Дворец детского (юношеского) творчества

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 20, тел. (4242) 72-77-05 - справочная

27 января, пятница
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