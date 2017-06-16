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Велопоход

Велопоход

Центр молодежных инициатив и СРОО по туризму «Адреналин» приглашают южносахалинцев 17 июня поучаствовать в велопоходе на Чеховский перевал.

Сбор участников состоится в 10:00 около кафе «Старый друг». После инструктажа по технике безопасности в 10:30 велосипедисты выдвинутся на маршрут.

Каждый участник помимо исправного велосипеда и защитного шлема должен иметь с собой ремонтный комплект, состоящий из насоса, набора ключей, велоаптечки, смазки и выжимки цепи, а также запасную камеру. Кроме того, нужно выбрать одежду, соответствующую погодным условиям и взять с собой еду на день, воду, термос с чаем.

К участию в велопоходе допускаются любители активного отдыха старше 18 лет (младше, только в сопровождении взрослых), не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8-924-882-49-82 (Евгения), сообщает пресс-служба МБУ "Центр молодежных инициатив" Южно-Сахалинска.

Где и когда?
Центр молодежных инициатив

Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 31, каб. 27-29, тел. (4242) 312-682 (доб.6)

17 июня, суббота
10:00
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