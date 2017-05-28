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Велолавина

Велолавина

28 мая на "Горном воздухе" официально открывается новый летний велосипедный сезон. Традиционно его стартом считаются соревнования любителей двухколесного транспорта "Велолавина". К участию в драйвовом спуске с горы приглашаются мужчины и женщины старше 18 лет либо молодежь до 18 лет при наличии письменного согласия от родителей или их присутствии.



Старт будет дан в 14:00 с верхней станции комплекса. Регистрация участников уже идет по электронной почте event.ski.gv@gmail.com, а также возможна на месте 28 мая с 12:00 до 13:00 на средней станции комплекса. Участники смогут подняться на гору в день соревнований бесплатно.

Соревнования проводятся без подразделения на возрастные группы, без стартового взноса. На трассу допускаются велосипедисты, имеющие шлем, с исправным оборудованием велосипеда. Настоятельно рекомендуется использовать защиту спины, рук и ног. Участники подлежат обязательному страхованию за собственный счет.

Победителей наградят дипломами и памятными призами.

Справки по телефону: 51-11-10 (доб.133).

Где и когда?
Горный воздух, СТК

Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110

28 мая, воскресенье
14:00
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