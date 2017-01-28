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Южный Сахалин глазами А.П.Чехова

Южный Сахалин глазами А.П.Чехова

Новая интересная семейная программа - экскурсия-квест на поезде «ЮЖНЫЙ САХАЛИН ГЛАЗАМИ А.П. ЧЕХОВА»

Новая увлекательная историко-краеведческая экскурсия на поезде, которая познакомит сахалинцев и гостей города с этапами освоения юга острова, историей строительства корсаковского тракта – дороги, на которой появились поселения ссыльнокаторжан – Владимировка, Хомутовка, Мицулевка, Соловьевка, 1, 2, 3 – пади. А так же с историей первого и самого старого из русских населенных пунктов Сахалина – города Корсаков.

На обратном мы предложим вам квест, игру с вопросами по теме экскурсии.

Стоимость программы: Дети до 12 лет – 400 рублей Дети старше 12 лет и взрослые – 450 рублей

Длительность экскурсии 2,5 часа.

Возраст участников от 7 лет.

Начало экскурсии 29.01.2017 в 08:30 здание Железнодорожного вокзала. Запись обязательна.

В стоимость входит Транспортное обслуживание Услуги гида-экскурсовода

Записаться на экскурсию можно по телефонам 41-79-88, 89242848179 ООО «Содружество»

E-mail: sodruzhestvo-sko@mail.ru

Где и когда?
Содружество, турфирма

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 192а, оф. 78, тел. 8 (4242) 729362, 417988

29 января, воскресенье
08:30
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