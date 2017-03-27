Утро Родины
Открытое региональное лично-командное первенство по горнолыжному спорту «Утро Родины» проводится с целью развития детского горнолыжного спорта и подготовки спортивного резерва в азиатско-тихоокеанском регионе.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
28 марта (вторник)
? День приезда, размещение, мандатная комиссия, совещание оргкомитета с представителями команд, жеребьевка.
? Официальная церемония открытия соревнований.
29 марта (среда) Юноши-Девушки
? GS (слалом-гигант) два-классификационных заезда (U14-U12.)
? Совещание оргкомитета с представителями команд, жеребьевка 2-го дня соревнований.
30 марта (четверг) Юноши-Девушки
? SL (слалом) два-классификационных заезда (U14-U12.)
Примечание: Постановка трассы осуществляется с использованием легких гибких древков диаметром (25 – 28,9 мм)
? Церемония награждения победителей, закрытие соревнований.
31 марта (пятница)
? День отъезда.
Организатор соревнований оставляет за собой право
внести изменения в порядок проведения соревнований.
Возрастные ограничения, цели и задачи, а так же требования к участникам -ЗДЕСЬ!
Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110