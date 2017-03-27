Открытое региональное лично-командное первенство по горнолыжному спорту «Утро Родины» проводится с целью развития детского горнолыжного спорта и подготовки спортивного резерва в азиатско-тихоокеанском регионе.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

28 марта (вторник)

? День приезда, размещение, мандатная комиссия, совещание оргкомитета с представителями команд, жеребьевка.

? Официальная церемония открытия соревнований.



29 марта (среда) Юноши-Девушки

? GS (слалом-гигант) два-классификационных заезда (U14-U12.)

? Совещание оргкомитета с представителями команд, жеребьевка 2-го дня соревнований.

30 марта (четверг) Юноши-Девушки

? SL (слалом) два-классификационных заезда (U14-U12.)

Примечание: Постановка трассы осуществляется с использованием легких гибких древков диаметром (25 – 28,9 мм)

? Церемония награждения победителей, закрытие соревнований.



31 марта (пятница)

? День отъезда.



Организатор соревнований оставляет за собой право

внести изменения в порядок проведения соревнований.

Возрастные ограничения, цели и задачи, а так же требования к участникам -ЗДЕСЬ!