В Литературно?художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» стартовала викторина «Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого» в рамках выставки «Когда не можешь не писать…»

Вопросы викторины адресованы одиночным посетителям, семейной аудитории и всем, кому интересна форма самостоятельного поиска ответов на вопросы. Посетителю предлагается бланк с вопросами о жизни и творчестве Льва Толстого. Необходимо внимательно рассмотреть предметы с выставки, а также включить воображение и немного поразмышлять. Заполненный опросный лист необходимо оставить в музее, указав контакты.

Победителей ждут открытия и памятные призы от организаторов викторины.

Итоги викторины подведут в «Дни Толстого» в музее 25 марта, 8 и 22 апреля, 6 и 27 мая в 13.00.

Спешите открыть для себя новые факты из жизни великого писателя, увидеть предметы, окружавшие Льва Толстого, окунуться в атмосферу его рабочих кабинетов!

Телефон для справок: 43 65 09.