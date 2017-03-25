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Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого

Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает поучаствовать в викторине по творчеству Л.Н. Толстого

В Литературно?художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» стартовала викторина «Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого» в рамках выставки «Когда не можешь не писать…»

Вопросы викторины адресованы одиночным посетителям, семейной аудитории  и всем, кому интересна форма самостоятельного поиска ответов на вопросы. Посетителю предлагается бланк с вопросами о жизни и творчестве Льва Толстого. Необходимо внимательно рассмотреть предметы с выставки, а также включить воображение и немного поразмышлять. Заполненный опросный лист необходимо оставить в музее, указав контакты.

Победителей ждут открытия и памятные призы от организаторов викторины.

Итоги викторины подведут в «Дни Толстого» в музее 25 марта, 8 и 22 апреля, 6 и 27 мая в 13.00.

Спешите открыть для себя новые факты из жизни великого писателя, увидеть предметы, окружавшие Льва Толстого, окунуться в атмосферу его рабочих кабинетов!

Телефон для справок: 43 65 09.

 
 

 

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

25 марта, суббота
13:00
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8 апреля, суббота
13:00
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22 апреля, суббота
13:00
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6 мая, суббота
13:00
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27 мая, суббота
13:00
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