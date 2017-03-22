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Талант

Талант

Фестиваль «Талант» пройдет в СахГУ с 23 по 26 марта. Участники соревнуются по таким направлениям, как: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное и Оригинальный жанр», «Журналистика» и новое направление «Арт-пространство».

В этом году в программе фестиваля появится направление – так называемое арт-пространство, где будет представлено декоративно-прикладное творчество, литературное творчество и пройдет конкурс художественной фотографии.
 
Где и когда?
Сахалинский государственный университет

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290, тел. 8 (4242) 450300. 452301, 452300

23 марта, четверг
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24 марта, пятница
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25 марта, суббота
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26 марта, воскресенье
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