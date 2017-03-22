Фестиваль «Талант» пройдет в СахГУ с 23 по 26 марта. Участники соревнуются по таким направлениям, как: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное и Оригинальный жанр», «Журналистика» и новое направление «Арт-пространство».

В этом году в программе фестиваля появится направление – так называемое арт-пространство, где будет представлено декоративно-прикладное творчество, литературное творчество и пройдет конкурс художественной фотографии.