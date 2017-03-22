Талант
Фестиваль «Талант» пройдет в СахГУ с 23 по 26 марта. Участники соревнуются по таким направлениям, как: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное и Оригинальный жанр», «Журналистика» и новое направление «Арт-пространство».
В этом году в программе фестиваля появится направление – так называемое арт-пространство, где будет представлено декоративно-прикладное творчество, литературное творчество и пройдет конкурс художественной фотографии.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290, тел. 8 (4242) 450300. 452301, 452300
23 марта, четверг
00:00
24 марта, пятница
00:00
25 марта, суббота
00:00
26 марта, воскресенье
00:00
Комментарии