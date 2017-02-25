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Сударыня Масленица

Сударыня Масленица

Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства.

25 февраля Городской Дом культуры «Родина» ждёт гостей на торжественные проводы зимы и народные гуляния в честь Масленицы.

В 13:00 начнется праздничное красочное действо «Сударыня-Масленица», где вас встретят озорные Скоморохи и выступления зажигательных творческих коллективов. Затем Вы сможете принять участие в народных игрищах и отведать масленичные угощения, а самым смелым представится возможность забраться на столб и завоевать ценный приз.

Приезжайте и приходите на искромётное, наполненное народными традициями и славянскими красками торжество. Пусть Масленица будет для вас доброй, ладной, вкусной и запоминающейся.

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

25 февраля, суббота
13:00
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