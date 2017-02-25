Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства.

25 февраля Городской Дом культуры «Родина» ждёт гостей на торжественные проводы зимы и народные гуляния в честь Масленицы.

В 13:00 начнется праздничное красочное действо «Сударыня-Масленица», где вас встретят озорные Скоморохи и выступления зажигательных творческих коллективов. Затем Вы сможете принять участие в народных игрищах и отведать масленичные угощения, а самым смелым представится возможность забраться на столб и завоевать ценный приз.

Приезжайте и приходите на искромётное, наполненное народными традициями и славянскими красками торжество. Пусть Масленица будет для вас доброй, ладной, вкусной и запоминающейся.