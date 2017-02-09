Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей города старшего поколения и людей, имеющих ограничения по здоровью записаться на бесплатные курсы по финансово-юридической грамотности, организованные в рамках Благотворительной программы «Статус: Онлайн» при финансовой поддержки Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» совместно и при поддержке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Слушатели научатся наиболее эффективно использовать личные финансовые ресурсы и вести домашнюю бухгалтерию, узнают, как не попасть на уловки мошенников, получат ответы на актуальные вопросы по защите своих гражданских прав и законных интересов, расширят знания по применению компьютерных технологий, станут активными пользователями сети Интернет и правовых онлайн-сервисов.

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 45-25-45.

Контактная информация:

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Координатор программы: Цебизова Светлана Александровна

8 (4242) 45-25-39

s.tsebizova@libsakh.ru

Справочная информация:

Благотворительную программу «Статус: Онлайн» проводит в России Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» совместно и при поддержке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». География реализации программы: Алтайский край, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Калининград область, Кемерово, Красноярский край, Республика Мордовия, Нижегородская область, Новосибирск, Омская область, Ростов-на-Дону, Самарская область, Томск, Челябинская область, Южно-Сахалинск.

Всего в рамках программы за 2013-2016 годы было создано 10 стационарных и 30 передвижных компьютерных классов, где обучилось более 22000 пожилых и людей с ограниченными возможностями.

В 2014 году программа «Статус: Онлайн» завоевала первое место в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию образования в Российской Федерации» на конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности».