Заслуженный артист России, актёр театра и кино, знаменитый Кирпич из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский 18 марта приедет в Южно – Сахалинск с танцами и историями из жизни. Его бенефис под названием «Бомба» состоится на сцене киноконцертного зала «Октябрь».

Это уникальный творческий концерт популярного актёра российского и советского кинематографа, а также театральных подмостков. Садальский пообщается со зрителями, расскажет о своих планах, о ролях в кино, споёт и станцует.

Стас Садальский - один из лучших российских актеров театра и кино, работающих в жанре трагикомедии. Родился в селе Чкаловское (Чувашия) в семье преподавателей. В 1969 году Стас Садальский поступил в ГИТИС - мастерскую старейших актеров МХАТа: Ольги Николаевны Андровской и Григория Григорьевича Конского. До 1982 года актер работал в театре "Современник", затем в театре "На Юго-Западе".

Кинодебют Садальского состоялся в 1970 году. В мелодраме “Город первой любви” он исполнил роль Владика Сергеева. Герои Садальского как правило глуповатые и невезучие люди, но при этом самоуверенные. Актёр сыграл немало главных ролей, среди которых нагловатый Герман Николаевич Коробков в картине “Три дня в Москве” (1974), многодетный отец Русланыч в комедии “Кот в мешке” (1978), лихой гусар Алексей Васильевич в картине “О бедном гусаре замолвите слово” (1980), бродячий артист Пётр Колесов в драме “Без права на провал” (1984), администратор поп-звезды Озеран в картине “Презумпция невиновности” (1988) и другие. Одна из лучших ролей актёра вор-карманник Костя Сапрыкин по кличке Кирпич в детективе “Место встречи изменить нельзя”. Из Владимира Высоцкого и Станислава Садальского получился великолепный тандем. В драме “Палач” Станислав сыграл роль одного из насильников молодой журналистки - врача Виктора. Фильм является очень поучительным и пытается донести до зрителя мысль, что месть (которую в картине совершила девушка) никогда не приносит морального удовлетворения, а напротив обладает разрушающей силой, под которую попадает душа мстящего. Одна из лучших ролей актёра - Павел Хлюздин в комедии 1994 года “На кого Бог пошлёт”. За неё он получил приз на кинофестивале “Белое солнце Адлера-96” в номинации “лучшая мужская роль”. За свою карьеру Садальский сыграл более 90 ролей в кино. Также установил своеобразный рекорд – снялся в семи выпусках киножурнала «Ералаш».

Звания Стаса Садальского:

Заслуженный артист России, Народный артист Чувашии (2003), Народный артист Грузии (2007), Действительный член Академии «Ника», Член Союза журналистов России.

Награды Стаса Садальского:

Орден Чести (Грузия), Орден Петра Великого I степени, Хрустальная звезда Парижской академии киноискусств.

Для десятков тысяч людей утро начинается с новостей в блоге Садальского. Как метко написал кто-то, назвав Стаса "НЕПОДДЕЛЬНЫМ Энерджайзером блогосферы!"

Он действительно Народный артист, ведь всенародная любовь встречает его повсюду. Где бы он ни оказался - в поезде, на гастролях в Сибири, на встрече с друзьями в респектабельном Лугано или на затерянной улочке старого городка в Италии, Грузии или еще где-то - везде встречаются люди, которые хотят подойти и пожать ему руку.

Продолжительность творческого вечера – 2 часа без антракта