Сахалинский спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» объявил о фотоконкурсе «Снежная грация». Очаровательные горнолыжницы и сноубордистки, желающие выиграть отличные призы от СТК и спонсоров, должны в срок до даты официального окончания зимнего сезона, которая будет объявлена дополнительно, прислать по электронной почте свои фотографии (не более двух) в сноубордической или горнолыжной экипировке и бикини. Фото будут размещены в официальной группе комплекса в соцсети «ВКонтакте», где пройдет голосование пользователей. Тот снимок, который наберет больше лайков, принесет победу своей обладательнице.

В конкурсе могут участвовать девушки от 18 лет. Фотографии должны быть сделаны на «Горном воздухе». Главный приз победительнице конкурса «Снежная грация - 2017» - сезонный ски-пасс на горнолыжный сезон 2017-2018 годов, за второе место – ски-пасс на месяц, за третье – призы от спонсоров (серебряного дома Ista и «Сахалинского кондитера»).

Итоги конкурса подведут в дату закрытия горнолыжного сезона, но так как снег на горе стремительно тает, участницам стоит поторопиться. Фотографии необходимо прислать на электронную почту event.ski.gv@gmail.com.