В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9:00 до 21:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

«Мы специально выбрали удобное время для населения. После работы можно прийти и походить в свое удовольствие. Для того чтобы получить палки, необходимо предъявить только документ удостоверяющий личность. Скандинавская ходьба очень популярный вид занятий. Каждый самостоятельно выбирает километраж, доступный именно ему. Ходить можно на лыжероллерной трассе и по дороге на водохранилище», - рассказывает директор школы зимних видов спорта олимпийского резерва Андрей Яковлев.

«Скандинавскую ходьбу» еще называют «северной». Эта разновидность спортивной ходьбы появилась в Финляндии несколько десятилетий назад. Сейчас миллионы людей занимаются ей по всему миру. Социальный проект стартовал в прошлом году. У него уже появились свои поклонники.

Спортивная ходьба доступна всем вне зависимости от пола, возраста и состояния физической подготовленности. Нет никаких противопоказаний. Она особенно полезна для людей старшего возраста, а молодежи она позволит сохранить стройную фигуру. Занятия могут проходить на открытом воздухе в любое время года во дворе, на улицах, парке, лесу и т.д.

«Оптимальным считается проведение 2-3 прогулок в неделю в течение не менее 30 минут. Скандинавская ходьба с палками не требует больших затрат времени и денег. Польза скандинавской ходьбы состоит в том, что она считается лучшим спортивным упражнением для снижения веса. Активирует около 90% всех мышц нашего тела, стимулирует развитие мышц плечевого пояса, спины, ног, улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализует кровяное давление», - отмечают тренеры спортивной школы.