Школа восприятия
В воскресенье, 4 июня 2017 года в 11.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится празднование 20-летнего юбилея музейной студии «Школа восприятия».
В программе праздника:
· Акция «Дорога в музей»;
· Театрализованное представление.
· Открытие отчётной выставки детских рисунков «Снежный июнь».
· Встреча праздничного торта.
Особенностью празднования станет Новогодняя тема выставки и театрализованного действия, подготовленного силами семей, учеников студии. Участников праздника ожидает бал-маскарад и пятнадцатикилограммовый торт.
Справки по телефону: 72-13-40
Ленина, 137
www.sakhartmuseum.ru
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643
4 июня, воскресенье
11:00
Комментарии