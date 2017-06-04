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Школа восприятия

Школа восприятия

В воскресенье, 4 июня 2017 года в 11.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится празднование 20-летнего юбилея музейной студии «Школа восприятия».

В программе праздника:

· Акция «Дорога в музей»;

· Театрализованное представление.

· Открытие отчётной выставки детских рисунков «Снежный июнь».

· Встреча праздничного торта.

Особенностью празднования станет Новогодняя тема выставки и театрализованного действия, подготовленного силами семей, учеников студии. Участников праздника ожидает бал-маскарад и пятнадцатикилограммовый торт.

Справки по телефону: 72-13-40

Ленина, 137

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

4 июня, воскресенье
11:00
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