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Шаркнем по душе

Шаркнем по душе

12 марта в рамках совместного проекта Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и сахалинских авторов-исполнителей «Берега авторской песни» состоится творческая программа автора и исполнителя Дмитрия Половникова «Шаркнем по душе».

Творчество Дмитрия Половникова, участника областных и региональных конкурсов и фестивалей, хорошо известно сахалинцам. Наиболее популярными стали песни: «Постойте птицы», «Шут», «Штаны», «Осенний блюз», «Облетают листья» и другие.

Большим увлечением Дмитрия в жизни являются автомобильные путешествия по бездорожью. Он один из основателей Южно-Сахалинского Джипер-клуба (творческий псевдоним "PILOT") и автор нескольких фильмов о путешествии по северу Сахалина.

Песни «Осенний блюз» ("Звучит в ночи осенний блюз ... ") и «Облетают листья» ("Облетают листья, и ветрами осень ...") вошли в нотографический указатель Сахалинской областной универсальной научной библиотеки «Песни сахалинцев и курильчан» (2010).

Основу творческой программы составят песни из авторского альбома "Мои миры" (2003).

Приглашаем жителей и гостей города. Вход свободный.

Мероприятие состоится 12 марта в 16.00 в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки по адресу: Хабаровская,78. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-02.

Где и когда?
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78, тел. (4242) 45-25-25, 45-25-27, 45-25-55

12 марта, воскресенье
16:00
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Комментарии
MPORYBKOOP
Написано 8 марта, в 15:43
Так и шаркает всю жЫсть..ножкою..а надо бы поступью Человека иди по жЫзни!!! Романтика без романтизма..чисто выгода!
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