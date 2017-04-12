12 апреля в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоится мастер-класс «Роспись пасхальных яиц», который проводит член Союза художников России, ведущего научного сотрудника Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Мария Юрьевна Дмитриева.

Близится один из самых больших и важных для христиан праздников — Пасха. Она олицетворяет собой не только возрождение и начало новой жизни, но и весну и пробуждение природы от зимней спячки. Пасхальные яйца символизируют собой возрождение и создание новой жизни. С давних времён повелось, что в течение года народные умельцы изготавливали пасхальные яйца для предпраздничных распродаж, используя различные техники изготовления и росписи. Для этого использовались куриные, утиные, гусиные и даже страусовые яйца. Кроме натуральных яиц для изготовления пасхальных яиц использовались и используются различные материалы: дерево, камень, стекло, глина, фарфор, хрусталь. Существует и множество способов росписи рисунками, орнаментом, узорами, специальными знаками и простого нанесения цветных пятен, полосок или крапинок.

Информационная справка:

Дмитриева Мария Юрьевна

Окончила Российский художественно-технический колледж игрушки, отделение художественного проектирования и оформления игрушек; Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, факультет прикладного искусства. Член Союза художников России с 2008 г. Ведущий научный сотрудник Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.

Активно участвует в российских, региональных и международных выставках и фестивалях. Работы находятся в собрании Художественно-педагогического музея игрушки РАО (г. Сергиев Посад), Музея матрешки (Фонд народных художественных промыслов), г. Москва, Сергиево – Посадского Государственного историко – художественного музея – заповедника (г. Сергиев Посад), в частных коллекциях России, Японии, США, Швеции, Франции.

Мастер-класс пройдет в рамках грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился…».

Для участия в мероприятии приглашаются сахалинцы и гости острова (12+)

Участие в мероприятии бесплатно, регистрация – обязательна!

Записаться можно по телефону: 31-25-25 (со вторника по пятницу, с 11.00 до 17.00)

Всю подробную информацию можно получить по телефону:, 72-36-43, 31-25-25

Адрес: Курильская,42

www.sakhartmuseum.ru