афиша
афиша
Регистрация
Роспись пасхальных яиц

Роспись пасхальных яиц

12 апреля в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоится мастер-класс «Роспись пасхальных яиц», который проводит член Союза художников России, ведущего научного сотрудника Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Мария Юрьевна Дмитриева. 

Близится один из самых больших и важных для христиан праздников — Пасха. Она олицетворяет собой не только возрождение и начало новой жизни, но и весну и пробуждение природы от зимней спячки. Пасхальные яйца символизируют собой возрождение и создание новой жизни. С давних времён повелось, что в течение года народные умельцы изготавливали пасхальные яйца для предпраздничных распродаж, используя различные техники изготовления и росписи. Для этого использовались куриные, утиные, гусиные и даже страусовые яйца. Кроме натуральных яиц для изготовления пасхальных яиц использовались и используются различные материалы: дерево, камень, стекло, глина, фарфор, хрусталь. Существует и множество способов росписи рисунками, орнаментом, узорами, специальными знаками и простого нанесения цветных пятен, полосок или крапинок.

Информационная справка:

Дмитриева Мария Юрьевна

Окончила Российский художественно-технический колледж игрушки, отделение художественного проектирования и оформления игрушек; Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, факультет прикладного искусства. Член Союза художников России с 2008 г. Ведущий научный сотрудник Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.

Активно участвует в российских, региональных и международных выставках и фестивалях. Работы находятся в собрании Художественно-педагогического музея игрушки РАО (г. Сергиев Посад), Музея матрешки (Фонд народных художественных промыслов), г. Москва, Сергиево – Посадского Государственного историко – художественного музея – заповедника (г. Сергиев Посад), в частных коллекциях России, Японии, США, Швеции, Франции.

Мастер-класс пройдет в рамках грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился…».

Для участия в мероприятии приглашаются сахалинцы и гости острова (12+)

Участие в мероприятии бесплатно, регистрация – обязательна!

Записаться можно по телефону: 31-25-25 (со вторника по пятницу, с 11.00 до 17.00)

Всю подробную информацию можно получить по телефону:, 72-36-43, 31-25-25

Адрес: Курильская,42

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

12 апреля, среда
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Пасха красная
Пасха красная
Статус: Онлайн
Статус: Онлайн
Клуб любителей бега
Клуб любителей бега
Вольная борьба
Вольная борьба
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru