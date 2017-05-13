14 мая в областном центре состоится массовый забег. Его организаторами являются региональный фонд «Родные острова» и министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области. Таким образом, фонд отметит свой первый день рождения. Принять участие в забеге «Родные острова» сможет любой желающий и с разным уровнем подготовки. Детям от 5 до 11 лет предлагают пробежать 500 м. Эту же дистанцию смогут преодолеть люди с ограниченными возможностями здоровья. Возрастная группа с 12 до 15 лет сможет опробовать свои силы в дистанции на 2500 м. Эту же дистанцию смогут пробежать и люди 1967 года рождения и старше. 5 км предназначены для жителей в возрасте от 16 до 40 и старше. 10 км предлагают пробежать сахалинцам старше 18 лет.

Абсолютные победители на дистанциях 5 и 10 километров получат денежные сертификаты. Сумма на данный момент определяется. Призеры получат ценные призы и подарки. К тому же все участники забега «Родные острова» получат памятные медали.

Подготовлена обширная развлекательная программа для болельщиков. Ее детали, пока, держаться в секрете. Обещают, что будет интересно.

Принять участие в забеге смогут и представители других муниципалитетов. Для этого необходимо подать заявку. Если представители районов области захотят принять участие в стартах, то для них будет организован транспорт.

Подать заявку можно на сайте rodnyeostrova.ru. Регистрация начнется на следующей неделе. О ее старте будет сообщено дополнительно.