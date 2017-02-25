афиша
афиша
Регистрация
Радушная Масленица

Радушная Масленица

В последнее воскресенье зимы, 26 февраля, в городском парке Южно-Сахалинска пройдут массовое народное гулянье «Радушная Масленица».

С 11:30 до 14:00 на сцене у механических аттракционов состоится масленичный балаган с розыгрышами и аукционами «А мы Масленицу встречаем».

Праздничная программа «Веселей, Масленица!» запланирована и на аллее Сакуры с 12:00 до 14:30. 

С 12:00 до 15:00 посетителей парка ждет театрализованное представление «Радушная Масленица» на площадке картодрома. Здесь же свою работу развернут 11 игровых и развлекательных площадок «Масленица -вертушка». И именно сюда руководство городского парка приглашает всех сладкоежек, потому что в этом месте гостей праздника ждут конкурсы, викторины, масленичный столб с призами на самой вершине и, конечно же, угощения блинами, пирожками и горячим чаем. 

На озере Верхнем с 11:30 до 15:00 пройдет самая зрелищная программа: концерты и номера творческих коллективов города, а также сожжение символа уходящей зимы - Чучела Масленицы. Также на набережной будет открыта ярмарка-выставка ремесленной продукции «Масленичные потешки».

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

26 февраля, воскресенье
00:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Только раз бывает в жизни встреча...
Только раз бывает в жизни встреча...
Статус: Онлайн
Статус: Онлайн
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Цветы Мугунхва на сахалинской земле
Цветы Мугунхва на сахалинской земле
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru