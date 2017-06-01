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Праздник детства

Праздник детства

Мальчишки и девчонки! А также их родители!

На «Праздник детства» в Конгресс-Холл скорее приходите!

Здесь вас будут ждать озорные аниматоры, фокусник и ходулисты, научное шоу и творческая мастерская, ростовые куклы, аквагрим, огромный батут и много-много сладкой ваты!

1 июня Праздник детства в Конгресс-Холле «Столица» c 19.00 до 21.00

Билеты в концертных кассах: «Дом быта», «Сити-Молл» и на bilet.sakh.com

Справки по телефону: 63 97 70

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

1 июня, четверг
19:00
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