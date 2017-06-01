Праздник детства
Мальчишки и девчонки! А также их родители!
На «Праздник детства» в Конгресс-Холл скорее приходите!
Здесь вас будут ждать озорные аниматоры, фокусник и ходулисты, научное шоу и творческая мастерская, ростовые куклы, аквагрим, огромный батут и много-много сладкой ваты!
1 июня Праздник детства в Конгресс-Холле «Столица» c 19.00 до 21.00
Билеты в концертных кассах: «Дом быта», «Сити-Молл» и на bilet.sakh.com
Справки по телефону: 63 97 70
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365
1 июня, четверг
19:00
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