24–26 марта в островной столице состоится III Областной фестиваль-конкурс народного танца «Потешные заковырки». Учредитель фестиваля – министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, организатор – Сахалинский областной центр народного творчества.

Как сообщают в областном министерстве культуры, также с 23 марта по 1 апреля в рамках конкурса пройдут мастер-классы для руководителей хореографических коллективов не зависимо от ведомственной принадлежности по теме: «Региональные особенности Русского танца и танцев народов севера в развитие с современными тенденциями», пройдут сводные постановки на хореографические коллективы к юбилею Сахалинской области.

В фестивале-конкурсе примут участие юношеские и молодежные хореографические коллективы, в которых занимаются дети старше 9 лет

Все участники фестиваля поборются за звание лучших в трех номинациях:

- «Народно-сценический танец» (номера коллектива основаны на сценической обработке русского народного танца и танцев народов мира);

- «Народный стилизованный танец» (номера коллектива основаны на трансформации русской хореографии и хореографии народов мира);

- «Народное прикладное творчество» (фольклорно-этнографические костюмы, предметы, используемые в танцевальных постановках, авторские куклы).

В жюри фестиваля-конкурса вошли ведущие специалисты хореографического искусства:

Лауреат всероссийских конкурсов балетмейстерских работ, художественный руководитель и балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Ракета», заведующий отделения хореографического творчества Нижегородского музыкального училища им. Балакирева – Даниил Верещагин, Нижний-Новгород

Методист отдела традиционной культуры Дом народного творчества краевого творческого объединения культуры, лауреат Губернаторской премии «За вклад в развитие народного творчества» — Маргарита Ким, Хабаровск

Председатель жюри — преподаватель кафедры хореографии Орловского государственного института культуры, балетмейстер Орловского русского народного хора профсоюзов, лауреат международных и всероссийских конкурсов – Ирина Абрамова, Орёл

Программа:

24–25 марта — Конкурсные концерты хореографических коллективов Сахалинской области, Дворец детского (юношеского) творчества, начало в 14:00

Вход свободный

26 марта — Гала-концерт с участием победителей и лучших коллективов Сахалинской области, ККЗ «Октябрь», начало в 13:00.

Вход по пригласительным билетам, получить которые можно в кассах кинотеатра с 13 марта.