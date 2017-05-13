13 мая состоится официальное открытие мотосезона 2017 на Сахалине!



СБОР мотоколонны в 12.00 на площадке возле ледового дворца "Кристалл". Оттуда колонна в 13.00 выдвигается в Охотск.



Развлекательная часть сего праздника состоится в баре "Ковбой" находящегося по адресу: ул. Дзержинского, 36 на цокольном этаже!



В программе: живая музыка, веселые конкурсы, общение и веселье.



Справки по тел. 8-924-889-88-89 - Макс