Открытие мотосезона 2017
13 мая состоится официальное открытие мотосезона 2017 на Сахалине!
СБОР мотоколонны в 12.00 на площадке возле ледового дворца "Кристалл". Оттуда колонна в 13.00 выдвигается в Охотск.
Развлекательная часть сего праздника состоится в баре "Ковбой" находящегося по адресу: ул. Дзержинского, 36 на цокольном этаже!
В программе: живая музыка, веселые конкурсы, общение и веселье.
Справки по тел. 8-924-889-88-89 - Макс
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор
13 мая, суббота
12:00
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