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Открытие летнего сезона

Открытие летнего сезона

Открытие летнего сезона в ГПКиО им. Ю. А. Гагарина пройдет 27 мая. Мероприятия пройдут практически на всех площадках.

В День открытия летнего сезона 
27 мая 2017 года в Городском парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина 
в 14.00 ч. на сцене у механических аттракционов будет происходить небывалое действо 
ШОУ РЫЖИХ-КОНОПАТЫХ 
Если цвет ваших волос — ЗОЛОТОЙ 
если солнце оставило на ваших носах и носиках свои веселые отметины — ВЕСНУШКИ 
ждем ваших заявок на участие в конкурсной программе 
«СОЛНЕЧНАЯ КОРОНАЦИЯ» 

С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Городского парка www.sakhalin-park.ru в разделе «Документы».

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УВАЖАЕМЫЕ САХАЛИНСКИЕ ПОЭТЫ!
Приглашаем Вас поделиться своим творчеством и принять участие в ПОЭТИЧЕСКОМ БАТЛЕ - "Час Поэзии" и , тех, кто владеет скоростной читкой - на ПОЭТИЧЕСКИЙ ФРИСТАЙЛ "Мы из детства".
Конкурсы состоятся 27 мая с 13:00 до 16:00 в Городском Парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина на площадке у скульптурной композиции "Муза"
Положение о конкурсах размещено на сайте Городского парка www.sakhalin-park.ru в разделе "Документы"
спраки по телефону 72-45-75.

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

27 мая, суббота
13:00
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27 мая, суббота
14:00
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Комментарии
alenka86
Написано 24 мая 2016, в 16:33
Люблю летоооооо ...
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