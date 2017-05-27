Открытие летнего сезона
Открытие летнего сезона в ГПКиО им. Ю. А. Гагарина пройдет 27 мая. Мероприятия пройдут практически на всех площадках.
В День открытия летнего сезона
27 мая 2017 года в Городском парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина
в 14.00 ч. на сцене у механических аттракционов будет происходить небывалое действо
ШОУ РЫЖИХ-КОНОПАТЫХ
Если цвет ваших волос — ЗОЛОТОЙ
если солнце оставило на ваших носах и носиках свои веселые отметины — ВЕСНУШКИ
ждем ваших заявок на участие в конкурсной программе
«СОЛНЕЧНАЯ КОРОНАЦИЯ»
С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Городского парка www.sakhalin-park.ru в разделе «Документы».
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УВАЖАЕМЫЕ САХАЛИНСКИЕ ПОЭТЫ!
Приглашаем Вас поделиться своим творчеством и принять участие в ПОЭТИЧЕСКОМ БАТЛЕ - "Час Поэзии" и , тех, кто владеет скоростной читкой - на ПОЭТИЧЕСКИЙ ФРИСТАЙЛ "Мы из детства".
Конкурсы состоятся 27 мая с 13:00 до 16:00 в Городском Парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина на площадке у скульптурной композиции "Муза"
Положение о конкурсах размещено на сайте Городского парка www.sakhalin-park.ru в разделе "Документы"
спраки по телефону 72-45-75.
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575