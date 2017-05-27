Открытие летнего сезона в ГПКиО им. Ю. А. Гагарина пройдет 27 мая. Мероприятия пройдут практически на всех площадках.

В День открытия летнего сезона

27 мая 2017 года в Городском парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина

в 14.00 ч. на сцене у механических аттракционов будет происходить небывалое действо

ШОУ РЫЖИХ-КОНОПАТЫХ

Если цвет ваших волос — ЗОЛОТОЙ

если солнце оставило на ваших носах и носиках свои веселые отметины — ВЕСНУШКИ

ждем ваших заявок на участие в конкурсной программе

«СОЛНЕЧНАЯ КОРОНАЦИЯ»



С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Городского парка www.sakhalin-park.ru в разделе «Документы».

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УВАЖАЕМЫЕ САХАЛИНСКИЕ ПОЭТЫ!

Приглашаем Вас поделиться своим творчеством и принять участие в ПОЭТИЧЕСКОМ БАТЛЕ - "Час Поэзии" и , тех, кто владеет скоростной читкой - на ПОЭТИЧЕСКИЙ ФРИСТАЙЛ "Мы из детства".

Конкурсы состоятся 27 мая с 13:00 до 16:00 в Городском Парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина на площадке у скульптурной композиции "Муза"

Положение о конкурсах размещено на сайте Городского парка www.sakhalin-park.ru в разделе "Документы"

спраки по телефону 72-45-75.