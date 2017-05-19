Ночь в музее
19 мая южносахалинцев и гостей областной столицы приглашают провести ночь в трех музеях города. Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Сахалинский областной художественный музей и Сахалинский областной краеведческий музей объединились под главной темой 2017 года - «экология».
Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поможет гостям праздника удостовериться в единстве человека и природы. Здесь запланированы творческие вечера, экологические игры, концертные и развлекательные программы, а также мастер-классы и фото-зона «Дерево обещаний».
Сахалинский областной художественный музей предлагает гостям посетить тайные помещения музея и мастер-класс по аэрографии, кроме того в залах будет организован показ фильмов, концерты, лекции и экскурсии.
Лозунг всероссийской акции в Сахалинском областном краеведческом музее звучит так - «прикоснись к природе сердцем». 19 марта южносахалинцев здесь ждет торжественное открытие фонтана, выставка фотографий посетителей музея и дефиле в костюмах из вторсырья. Кроме того, посетителям удастся посетить уникальные вечерние экскурсии и мастер-классы. Также предусмотрены игры как для детей, так и для взрослых.
Кроме того, 19 мая участникам «Ночи», посетившим все три площадки праздника в Южно-Сахалинске, достанется приз. Для этого необходимо получить отметку (печать) каждого музея в буклете акции.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643