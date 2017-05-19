Ночь в музее

19 мая южносахалинцев и гостей областной столицы приглашают провести ночь в трех музеях города. Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», Сахалинский областной художественный музей и Сахалинский областной краеведческий музей объединились под главной темой 2017 года - «экология».

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поможет гостям праздника удостовериться в единстве человека и природы. Здесь запланированы творческие вечера, экологические игры, концертные и развлекательные программы, а также мастер-классы и фото-зона «Дерево обещаний».

Сахалинский областной художественный музей предлагает гостям посетить тайные помещения музея и мастер-класс по аэрографии, кроме того в залах будет организован показ фильмов, концерты, лекции и экскурсии.

Лозунг всероссийской акции в Сахалинском областном краеведческом музее звучит так - «прикоснись к природе сердцем». 19 марта южносахалинцев здесь ждет торжественное открытие фонтана, выставка фотографий посетителей музея и дефиле в костюмах из вторсырья. Кроме того, посетителям удастся посетить уникальные вечерние экскурсии и мастер-классы. Также предусмотрены игры как для детей, так и для взрослых.

Кроме того, 19 мая участникам «Ночи», посетившим все три площадки праздника в Южно-Сахалинске, достанется приз. Для этого необходимо получить отметку (печать) каждого музея в буклете акции.