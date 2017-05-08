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9 Мая

9 Мая

  • Выступления фронтовых бригад, концерт духового оркестра, парад и военный салют ждут южносахалинцев 9 Мая. Подробнее.
  • На время проведения акции «Звезда Победы» в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта. Подробнее.
  • В Южно-Сахалинске появились четыре баннера с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее.
  • В Южно-Сахалинске состоится «горячая линия» Росреестра для ветеранов. Подробнее.
  • В шествии «Бессмертного полка» примут участие все школы Южно-Сахалинска. Подробнее.
  • 4 и 6 мая в Южно-Сахалинске перекроют несколько улиц. Подробнее.
  • Южносахалинцев призывают не парковать личный автотранспорт в месте проведения репетиции парада Победы. Подробнее.
  • Южносахалинцев приглашают принять участие в легкоатлетической эстафете ко Дню Победы. Подробнее.
  • Южносахалинцев призывают не оставлять личный автотранспорт на улицах, где пройдет репетиция парада Победы. Подробнее.
  • В связи с репетицией парада Победы в Южно-Сахалинске будет ограничено автомобильное движение. Подробнее.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

9 Мая

8.30 - сбор, перекресток ул. Комсомольской и пр. Победы

9.20 - начало шествия

9.50 - прибытие на площадь

Акция-шествие «Бессмертный полк»

10.00, пл. Победы

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Великой Победы:

- военный парад

- митинг

11.00, пл. Славы

 Возложение венков и цветов к Вечному огню

10.30-18.00, территория городского округа.

Концерты выездных фронтовых бригад  по городу и планировочным районам.

12.00-14.00, городской парк, территория бывшего картодрома

 Праздничный концерт «Звезда Победы!»

12.00-13.00, городской парк, территория Детской железной дороги

Праздничная программа «Поезд памяти ветеранов». Выставка  «Оставшиеся в живых»

12.00-13.00, городской парк,сцена у механических аттракционов

Концерт Военного Духового оркестра «Случайный вальс»

13.00-16.00, городской парк,сцена у механических аттракционов

Концертная программа «Весны победное дыханье»

13.00-15.00, городской парк,площадка у скульптуры «Муза»

Тематическая инсталляция «Мы победили!»

 14.30-15.00, городской парк, территория бывшего картодрома

 Выступление финалистов городского конкурса «Наследники победы»

 16.00-17.30, городской парк, территория бывшего картодрома

 Выступление Ансамбля русской песни «Бабкины внуки» г. Москва

20.30, пл. Победы 

Праздничная концертная программа.

 22.00, пл. Победы 

По завершении концерта фейерверк и военный салют.

                          Маршруты движений "фронтовых бригад"

Городской маршрут

1 машина

10.30 - Психоневрологический диспансер. Концерт.

12.00-15.30 -  пл. Ленина. Концерт, работа полевой кухни.

16.00 -пл. Победы. Концерт, работа полевой кухни.

2 машина

11.30 - кинотеатр «Комсомолец». Концерт.

12.30-16.00 -  Пл. Ленина. Концерт, работа полевой кухни.

16.30 -  пл. Победы, Концерт, работа полевой кухни.

Пригородный маршрут

11.30  - ТЦ «Странник», пл/р Луговое. Концерт, работа полевой кухни

12.30  - ДШИ №4, пл/р Новоалександровск. Концерт.

14.30 -  с. Дальнее, старый поселок, район памятника. Концерт, работа полевой кухни

15.30 -  Сквер Пограничников. Концерт.

16.45  - Областная научная библиотека. Концерт.

Сельский маршрут

11.00 -  Санаторий «Сахалинские минеральные воды». Концерт.

12.00 -  с. Ключи. Концерт.

13.00 -  с. Новая деревня. Концерт.

14.30 -  с. Березняки. Концерт.

15.30 -  с. Старорусское. Концерт.

18.00 - ЦНК «Радуга», пл/р Новоалександровск. Концерт, работа полевой кухни.

 

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

9 мая, вторник
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