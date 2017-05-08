Выступления фронтовых бригад, концерт духового оркестра, парад и военный салют ждут южносахалинцев 9 Мая. Подробнее.

На время проведения акции «Звезда Победы» в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта. Подробнее.

В Южно-Сахалинске появились четыре баннера с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее.

В Южно-Сахалинске состоится «горячая линия» Росреестра для ветеранов. Подробнее.

В шествии «Бессмертного полка» примут участие все школы Южно-Сахалинска. Подробнее.

4 и 6 мая в Южно-Сахалинске перекроют несколько улиц. Подробнее.

Южносахалинцев призывают не парковать личный автотранспорт в месте проведения репетиции парада Победы. Подробнее.

Южносахалинцев приглашают принять участие в легкоатлетической эстафете ко Дню Победы. Подробнее.

Южносахалинцев призывают не оставлять личный автотранспорт на улицах, где пройдет репетиция парада Победы. Подробнее.

В связи с репетицией парада Победы в Южно-Сахалинске будет ограничено автомобильное движение. Подробнее.