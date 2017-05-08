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ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
9 Мая
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8.30 - сбор, перекресток ул. Комсомольской и пр. Победы
9.20 - начало шествия
9.50 - прибытие на площадь
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Акция-шествие «Бессмертный полк»
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10.00, пл. Победы
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Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Великой Победы:
- военный парад
- митинг
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11.00, пл. Славы
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Возложение венков и цветов к Вечному огню
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10.30-18.00, территория городского округа.
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Концерты выездных фронтовых бригад по городу и планировочным районам.
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12.00-14.00, городской парк, территория бывшего картодрома
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Праздничный концерт «Звезда Победы!»
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12.00-13.00, городской парк, территория Детской железной дороги
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Праздничная программа «Поезд памяти ветеранов». Выставка «Оставшиеся в живых»
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12.00-13.00, городской парк,сцена у механических аттракционов
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Концерт Военного Духового оркестра «Случайный вальс»
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13.00-16.00, городской парк,сцена у механических аттракционов
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Концертная программа «Весны победное дыханье»
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13.00-15.00, городской парк,площадка у скульптуры «Муза»
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Тематическая инсталляция «Мы победили!»
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14.30-15.00, городской парк, территория бывшего картодрома
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Выступление финалистов городского конкурса «Наследники победы»
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16.00-17.30, городской парк, территория бывшего картодрома
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Выступление Ансамбля русской песни «Бабкины внуки» г. Москва
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20.30, пл. Победы
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Праздничная концертная программа.
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22.00, пл. Победы
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По завершении концерта фейерверк и военный салют.
Маршруты движений "фронтовых бригад"
Городской маршрут
1 машина
10.30 - Психоневрологический диспансер. Концерт.
12.00-15.30 - пл. Ленина. Концерт, работа полевой кухни.
16.00 -пл. Победы. Концерт, работа полевой кухни.
2 машина
11.30 - кинотеатр «Комсомолец». Концерт.
12.30-16.00 - Пл. Ленина. Концерт, работа полевой кухни.
16.30 - пл. Победы, Концерт, работа полевой кухни.
Пригородный маршрут
11.30 - ТЦ «Странник», пл/р Луговое. Концерт, работа полевой кухни
12.30 - ДШИ №4, пл/р Новоалександровск. Концерт.
14.30 - с. Дальнее, старый поселок, район памятника. Концерт, работа полевой кухни
15.30 - Сквер Пограничников. Концерт.
16.45 - Областная научная библиотека. Концерт.
Сельский маршрут
11.00 - Санаторий «Сахалинские минеральные воды». Концерт.
12.00 - с. Ключи. Концерт.
13.00 - с. Новая деревня. Концерт.
14.30 - с. Березняки. Концерт.
15.30 - с. Старорусское. Концерт.
18.00 - ЦНК «Радуга», пл/р Новоалександровск. Концерт, работа полевой кухни.