Масленица! Проводы зимы, встреча весны!

Игровая программа проводится в рамках музейного проекта «Дни русской культуры в музее». В программе: слайд-шоу «Масленичная неделя», игры «Гори-гори ясно!», «Встанем вместе в хоровод», мастер-класс «Блин не комом!» (поделка из бумаги). Для аудитории дошкольного и младшего школьного возраста

Стоимость посещения музея с занятием для 1 чел. — 100 руб. (для детей); 170 руб. (для взрослых).

Предварительная запись по телефону: 72–75–55