Масленица! Проводы зимы, встреча весны!
Игровая программа проводится в рамках музейного проекта «Дни русской культуры в музее». В программе: слайд-шоу «Масленичная неделя», игры «Гори-гори ясно!», «Встанем вместе в хоровод», мастер-класс «Блин не комом!» (поделка из бумаги). Для аудитории дошкольного и младшего школьного возраста
Стоимость посещения музея с занятием для 1 чел. — 100 руб. (для детей); 170 руб. (для взрослых).
Предварительная запись по телефону: 72–75–55
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555
21 февраля, вторник
14:00
21 февраля, вторник
11:00
22 февраля, среда
14:00
22 февраля, среда
11:00
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