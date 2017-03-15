Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике.

Напомним, что Гарик родился в конце ноября прошлого года.

«Уходящий год обезьяны сделал нам вот такой подарок. Пополнения ждали с нетерпением, всей нашей большой и дружной семьей. С рождения детеныш был под наблюдением специалистов и не участвовал в экспозиции. С тех пор малыш значительно подрос и окреп и теперь ждет в гости всех желающих. Гарик чувствует себя хорошо, много играет, прыгает и спокойно реагирует на посетителей», - рассказала АСТВ Александра Коробова, специалист по связям с общественностью южно-сахалинского зоопарка.

Сахалинский зооботанический парк располагается по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4 а. Телефоны: + 7 (4242) 72-45-09, 50-56-26, 30-37-47.