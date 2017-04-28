Уникальное природное явление – лежбище сивучей в черте города – есть всего в трех точках мир — в Невельске, на Камчатке и в Сиэтле (США).

Лежбище грациозных морских животных прямо в черте города Невельск, зрелище довольно интересное. Животные стали приплывать на невельский брекватер во второй половине 60-х годов. Они облюбовали этот бетонный мол при входе в порт и он стал для них домом. Они встречают и провожают морские суда, как негласные хранители морских традиций.

Сивучам здесь нравится. Они круглые сутки «разговаривают» с морем и городом, с людьми и кораблями. Их строгий и раскатистый рык слышен далеко. Они как бы сигнализируют судам попавшим в туман, что здесь есть защищенная бухта.

Сивучи как морские исполины улеглись неподалеку и охраняют город-порт Невельск. Очень грациозные животные сивучи являются символом Невельска и представлены на его гербе. Это потрясающее зрелище будет очень интересна как детям, так и взрослым.

Мы совершим морскую поездку на комфортабельном катере к самому лежбищу. У вас будет возможность, увидеть вблизи этих замечательных животных. Маломерное судно оборудовано средствами связи, навигации и спасения.



Продолжительность тура: 1 день



Уровень подготовки: не требуется



Количество участников: 5 человек пассажиров



Возврастное ограничение: от 16 лет



Стоимость: 2900 руб



В стоимость включено:

1. Аренда судна Yamaha Belfino (150л.с.)

2. Услуги инструктора проводника

3. Транспортное сопровождение

4. Экскурсия в музей г. Невельска



Необходимое снаряжение:

1. Документ удостоверяющий личность

2. Одежда (по погодным условиям)

3. Если необходимо препарат от укачивания (драмина, авиаморе и т.д.)

4. Солнцезащитный крем, очки

5. Питьевая вода/чай

6. Питание на целый день (бутерброды, шоколад, орехи)



Хронология маршрута:

9:00 – встреча группы из г. Южно-Сахалинск в малый порт Заречье (Невельский район)

10:30-11:00 – морская прогулка в гости к сивучам на судне Yamaha Belfino (150л.с.)

11:00-13:30 – экскурсия по музею г. Невельск

16:00 – возвращение в г.Южно-Сахалинск