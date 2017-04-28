Лежбище сивучей
Уникальное природное явление – лежбище сивучей в черте города – есть всего в трех точках мир — в Невельске, на Камчатке и в Сиэтле (США).
Лежбище грациозных морских животных прямо в черте города Невельск, зрелище довольно интересное. Животные стали приплывать на невельский брекватер во второй половине 60-х годов. Они облюбовали этот бетонный мол при входе в порт и он стал для них домом. Они встречают и провожают морские суда, как негласные хранители морских традиций.
Сивучам здесь нравится. Они круглые сутки «разговаривают» с морем и городом, с людьми и кораблями. Их строгий и раскатистый рык слышен далеко. Они как бы сигнализируют судам попавшим в туман, что здесь есть защищенная бухта.
Сивучи как морские исполины улеглись неподалеку и охраняют город-порт Невельск. Очень грациозные животные сивучи являются символом Невельска и представлены на его гербе. Это потрясающее зрелище будет очень интересна как детям, так и взрослым.
Мы совершим морскую поездку на комфортабельном катере к самому лежбищу. У вас будет возможность, увидеть вблизи этих замечательных животных. Маломерное судно оборудовано средствами связи, навигации и спасения.
Продолжительность тура: 1 день
Уровень подготовки: не требуется
Количество участников: 5 человек пассажиров
Возврастное ограничение: от 16 лет
Стоимость: 2900 руб
В стоимость включено:
1. Аренда судна Yamaha Belfino (150л.с.)
2. Услуги инструктора проводника
3. Транспортное сопровождение
4. Экскурсия в музей г. Невельска
Необходимое снаряжение:
1. Документ удостоверяющий личность
2. Одежда (по погодным условиям)
3. Если необходимо препарат от укачивания (драмина, авиаморе и т.д.)
4. Солнцезащитный крем, очки
5. Питьевая вода/чай
6. Питание на целый день (бутерброды, шоколад, орехи)
Хронология маршрута:
9:00 – встреча группы из г. Южно-Сахалинск в малый порт Заречье (Невельский район)
10:30-11:00 – морская прогулка в гости к сивучам на судне Yamaha Belfino (150л.с.)
11:00-13:30 – экскурсия по музею г. Невельск
16:00 – возвращение в г.Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 239-В, кв 47, тел. 8-914-746-12-68