Коробочка идей
Приглашаем всех желающих принять участие в увлекательных мастер-классах по прикладному творчеству. Мы научим Вас делать подарки и украшения для дома своими руками.
Поделки из джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят Вас равнодушными.
Ждём Вас 21 и 28 января в ГДК «Родина» (каб. 16а).
Начало: 12.00 часов
С собой иметь:
- Хорошее настроение
- Желание творить!
Все мастер-классы проводятся бесплатно!
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495
21 января, суббота
12:00
28 января, суббота
12:00
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