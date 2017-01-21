Коробочка идей

Приглашаем всех желающих принять участие в увлекательных мастер-классах по прикладному творчеству. Мы научим Вас делать подарки и украшения для дома своими руками.

Поделки из джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят Вас равнодушными.

Ждём Вас 21 и 28 января в ГДК «Родина» (каб. 16а).

Начало: 12.00 часов

С собой иметь:

Хорошее настроение Желание творить!

Все мастер-классы проводятся бесплатно!