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Коробочка идей

Коробочка идей

Приглашаем всех желающих принять участие в  увлекательных  мастер-классах  по прикладному творчеству. Мы научим Вас делать подарки и украшения для дома своими руками.

Поделки из джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие  интересные темы не оставят Вас равнодушными.

Ждём Вас 21 и 28 января в ГДК «Родина» (каб. 16а).

Начало: 12.00 часов

С собой иметь:

  1. Хорошее настроение
  2. Желание творить!

 Все мастер-классы проводятся бесплатно!

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

21 января, суббота
12:00
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28 января, суббота
12:00
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