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Конноспортивные соревнования

Конноспортивные соревнования

4 июня в 11.00 в КСК «Золотой мустанг» (Больничный переулок, 15) пройдут II межрегиональные соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященные Дню защиты детей, а также межрегиональные конноспортивные соревнования по конкуру.

Партнерами спортивного праздника выступает региональный фонд «Родные Острова».

В состязаниях примут участие спортсмены – дети с ограниченными возможностями всех возрастных категорий. Самому младшему участнику всего 4 года. Участники соревнуются в виде программы «Рабочая Тропа». Мероприятие проводится с целью развития конного спорта, в том числе и адаптивного спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сахалинской области. Кроме этого, зрители смогут увидеть зрелищные соревнования по конкуру. Конкур - самый массовый и популярный вид конного спорта, означающий преодоление препятствий. В конкурсах по заранее установленному маршруту оценивается чистота прохождения и скорость движения.

Программа соревнований:

11-00 – открытие мероприятия. Показательные выступления.

11-30 – начало Соревнований по адаптивному конному спорту, рабочая тропа – все уровни.

12-30 - награждение участников по адаптивному конному спорту

13-00 – начало соревнований по конкуру (преодоление препятствий) среди детей и подростков.

С 13-00 – мастер-классы (творческие поделки) для всех детей с ограниченными возможностями здоровья.

мастерские) с детьми с ограниченными возможностями.

С 13-20 до 16-00 – между маршрутами по конкуру - концертная программа.

16-00 – награждение всех участников Соревнований.

16-30 – закрытие мероприятия.

Где и когда?
Золотой Мустанг, конно-спортивный клуб

Южно-Сахалинск, с. Троицкое, совхоз "Южно-Сахалинский", тел. 89147561615

4 июня, воскресенье
11:00
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