Киберспорт (14+)

Отборочный этап Кубка Дальнего Востока пройдет в Южно-Сахалинске с 13 по 19 февраля.

Победители будут защищать честь региона на ГРАНД ФИНАЛЕ, который пройдет в мае в г.Хабаровск. Борьба будет разворачиваться в трех киберспортивных дисциплинах: DOTA2 (в формате 5х5 и 1х1), Counter-Strike:GO и Hearthstone.

С 13 по 18 февраля мы будем выявлять финалистов, а 19-го февраля на сцене кинотеатра "Премьер" они сойдутся в схватке за заветные путевки на ГРАНД ФИНАЛ и титул победителя отборочного этапа в своем городе.



Помимо трансляции финальных игр, для зрителей подготовлена интересная программа: конкурсы от ведущего, выставка новинок в сфере IT - технологий, cosplay шоу и многое другое.



Важная информация для участников: после покупки билета необходимо зарегистрироваться на сайте dvturnir.ru. Если участник не прошел отборочный этап и выбыл на одной из стадий турнира, то он может с купленным билетом участника БЕСПЛАТНО прийти на финал.