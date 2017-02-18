афиша
афиша
Регистрация
Киберспорт (14+)

Киберспорт (14+)

Отборочный этап Кубка Дальнего Востока пройдет в Южно-Сахалинске с 13 по 19 февраля.

Победители будут защищать честь региона на ГРАНД ФИНАЛЕ, который пройдет в мае в г.Хабаровск. Борьба будет разворачиваться в трех киберспортивных дисциплинах: DOTA2 (в формате 5х5 и 1х1), Counter-Strike:GO и Hearthstone. 
С 13 по 18 февраля мы будем выявлять финалистов, а 19-го февраля на сцене кинотеатра "Премьер" они сойдутся в схватке за заветные путевки на ГРАНД ФИНАЛ и титул победителя отборочного этапа в своем городе.

Помимо трансляции финальных игр, для зрителей подготовлена интересная программа: конкурсы от ведущего, выставка новинок в сфере IT - технологий, cosplay шоу и многое другое.

Важная информация для участников: после покупки билета необходимо зарегистрироваться на сайте dvturnir.ru. Если участник не прошел отборочный этап и выбыл на одной из стадий турнира, то он может с купленным билетом участника БЕСПЛАТНО прийти на финал.

Где и когда?
Комсомолец, киноконцертный зал

Южно-Сахалинск, ул.Сахалинская, 52, тел. 8 (4242) 723344

19 февраля, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
ИграMix
ИграMix
Темная комната
Темная комната
Пик Смелый
Пик Смелый
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru