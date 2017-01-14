Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни!

15 января «Старый Новый год, продолжение праздников»

Начало в 15:00, участие бесплатное

22 января «День детских изобретений»

Начало в 15:00, участие бесплатное

29 января «День Деда Мороза и Снегурочки, прощаемся до следующей зимы»

Начало в 15:00, участие бесплатное

29 января «Зажигательная дискотека»

Начало 17:00, стоимость участия 350 рублей с человека, необходима предварительная запись.

Заявки на участие принимаются ежедневно с 12:00 до 20:00 по телефону 708-825

5 февраля «День фотографии»

Начало в 15:00, участие бесплатное

12 февраля «Всемирный день радио»

Начало в 15:00, участие бесплатное

19 февраля «Конкурс зимних рисунков»

Начало в 15:00, участие бесплатное

19 февраля «Зимний бал. Выбираем принца и принцессу вечера»

Начало 17:00, стоимость участия 350 рублей с человека, необходима предварительная запись.

Заявки на участие принимаются ежедневно с 12:00 до 20:00 по телефону 708-825

23 февраля «День защитника отечества»

Начало в 15:00, участие бесплатное

Все мероприятия проводятся в ТРК Сити Молл, Парк развлечений ИграMix 5 этаж

Контакты: 708–825, www.igramix.ru