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ИграMix

ИграMix

Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни!

15 января «Старый Новый год, продолжение праздников»

Начало в 15:00, участие бесплатное

22 января «День детских изобретений»

Начало в 15:00, участие бесплатное

29 января «День Деда Мороза и Снегурочки, прощаемся до следующей зимы»

Начало в 15:00, участие бесплатное

29 января «Зажигательная дискотека»

Начало 17:00, стоимость участия 350 рублей с человека, необходима предварительная запись.

Заявки на участие принимаются ежедневно с 12:00 до 20:00 по телефону 708-825

5 февраля «День фотографии»

Начало в 15:00, участие бесплатное

12 февраля «Всемирный день радио»

Начало в 15:00, участие бесплатное

19 февраля «Конкурс зимних рисунков»

Начало в 15:00, участие бесплатное

19 февраля «Зимний бал. Выбираем принца и принцессу вечера»

Начало 17:00, стоимость участия 350 рублей с человека, необходима предварительная запись.

Заявки на участие принимаются ежедневно с 12:00 до 20:00 по телефону 708-825

23 февраля «День защитника отечества»

Начало в 15:00, участие бесплатное

Все мероприятия проводятся в ТРК Сити Молл, Парк развлечений ИграMix 5 этаж

Контакты: 708–825, www.igramix.ru

Где и когда?
Сити Молл, ТРК

15 января, воскресенье
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16 января, понедельник
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17 января, вторник
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18 января, среда
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19 января, четверг
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