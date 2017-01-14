ИграMix
Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни!
15 января «Старый Новый год, продолжение праздников»
Начало в 15:00, участие бесплатное
22 января «День детских изобретений»
Начало в 15:00, участие бесплатное
29 января «День Деда Мороза и Снегурочки, прощаемся до следующей зимы»
Начало в 15:00, участие бесплатное
29 января «Зажигательная дискотека»
Начало 17:00, стоимость участия 350 рублей с человека, необходима предварительная запись.
Заявки на участие принимаются ежедневно с 12:00 до 20:00 по телефону 708-825
5 февраля «День фотографии»
Начало в 15:00, участие бесплатное
12 февраля «Всемирный день радио»
Начало в 15:00, участие бесплатное
19 февраля «Конкурс зимних рисунков»
Начало в 15:00, участие бесплатное
19 февраля «Зимний бал. Выбираем принца и принцессу вечера»
Начало 17:00, стоимость участия 350 рублей с человека, необходима предварительная запись.
Заявки на участие принимаются ежедневно с 12:00 до 20:00 по телефону 708-825
23 февраля «День защитника отечества»
Начало в 15:00, участие бесплатное
Все мероприятия проводятся в ТРК Сити Молл, Парк развлечений ИграMix 5 этаж
Контакты: 708–825, www.igramix.ru