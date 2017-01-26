Хоккей с мячом
27 января в Южно-Сахалинске на стадионе «Медик» (р-он областной больницы) стартует чемпионат Сахалинской области по хоккею с мячом. Начало соревнований в 10.00 часов. Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 28 января (суббота) в 11.20 часов.
Медали чемпионата разыграют команды Смирных, Поронайска, Корсакова, Невельска, а также две сборные Южно-Сахалинска.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301
27 января, пятница
10:00
28 января, суббота
11:20
Комментарии