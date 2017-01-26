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Хоккей с мячом

Хоккей с мячом

27 января в Южно-Сахалинске на стадионе «Медик» (р-он областной больницы) стартует чемпионат Сахалинской области по хоккею с мячом. Начало соревнований в 10.00 часов. Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 28 января (суббота) в 11.20 часов.

Медали чемпионата разыграют команды Смирных, Поронайска, Корсакова, Невельска, а также две сборные Южно-Сахалинска.

 

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

27 января, пятница
10:00
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28 января, суббота
11:20
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