Хоккей с мячом

27 января в Южно-Сахалинске на стадионе «Медик» (р-он областной больницы) стартует чемпионат Сахалинской области по хоккею с мячом. Начало соревнований в 10.00 часов. Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 28 января (суббота) в 11.20 часов.

Медали чемпионата разыграют команды Смирных, Поронайска, Корсакова, Невельска, а также две сборные Южно-Сахалинска.