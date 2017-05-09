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Этот день мы приближали как могли...

Этот день мы приближали как могли...

9 Мая 2017 г. 


11:00–17:00 время работы ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей» 

В праздничной программе «Этот день мы приближали как могли…»: 

11:00?11:45, 12:00?12:45, 13:00?13:45 - Экскурсии «Сахалинский тыл в годы Великой Отечественной войны» и «Освобождение южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года» 

11:00–11:30, 11:30–12:00, 12:30–13:00, 13:30–14:00 - Экскурсии по выставке «Сахалин — фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» 

11:30–12:30 - Интерактивная площадка «Победителям — УРА!» 
Лекция о видах транспортных средств в истории Второй мировой войны и занятие по изготовлению модели танка Т-34 из бумаги. 

12:00?14:00 - Концертная программа «Подвиг Великий наш славим!» 
Выступление учащихся гимназии № 1 имени А. С. Пушкина, ансамбля «Odjas» и тренера школы цигун Новик Оксаны Викторовны с группой воспитанников. 

12:30?14:00 - «Мы помним и гордимся!» 
Конкурс рисунков на асфальте. 

12:40?13:50 - Лекция «Собаки на Великой Отечественной войне» 

14:05?15:10 - «Долг, выполненный с приключениями и мистикой» 
Встреча с Артёмом Бандурой, председателем Сахалинского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», с демонстрацией именных и редких предметов, найденных сахалинскими поисковиками. 

15:15?16:45 - Лекция «Всё ли мы знаем об истории Великой Отечественной и Второй мировой войн» 

17:00?18:00 - Концерт «Музыка военной поры» 
Духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона (дирижер О. Н. Шигалов). 



По входным билетам в музей 1 чел. — 70 руб. (для взрослых); 20 руб. (для пенсионеров); 0 руб. (для детей до 16 лет). 


Телефон для справок: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

9 мая, вторник
11:00
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