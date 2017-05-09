9 Мая 2017 г.



11:00–17:00 время работы ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»



В праздничной программе «Этот день мы приближали как могли…»:



11:00?11:45, 12:00?12:45, 13:00?13:45 - Экскурсии «Сахалинский тыл в годы Великой Отечественной войны» и «Освобождение южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года»



11:00–11:30, 11:30–12:00, 12:30–13:00, 13:30–14:00 - Экскурсии по выставке «Сахалин — фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)»



11:30–12:30 - Интерактивная площадка «Победителям — УРА!»

Лекция о видах транспортных средств в истории Второй мировой войны и занятие по изготовлению модели танка Т-34 из бумаги.



12:00?14:00 - Концертная программа «Подвиг Великий наш славим!»

Выступление учащихся гимназии № 1 имени А. С. Пушкина, ансамбля «Odjas» и тренера школы цигун Новик Оксаны Викторовны с группой воспитанников.



12:30?14:00 - «Мы помним и гордимся!»

Конкурс рисунков на асфальте.



12:40?13:50 - Лекция «Собаки на Великой Отечественной войне»



14:05?15:10 - «Долг, выполненный с приключениями и мистикой»

Встреча с Артёмом Бандурой, председателем Сахалинского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», с демонстрацией именных и редких предметов, найденных сахалинскими поисковиками.



15:15?16:45 - Лекция «Всё ли мы знаем об истории Великой Отечественной и Второй мировой войн»



17:00?18:00 - Концерт «Музыка военной поры»

Духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона (дирижер О. Н. Шигалов).







По входным билетам в музей 1 чел. — 70 руб. (для взрослых); 20 руб. (для пенсионеров); 0 руб. (для детей до 16 лет).





Телефон для справок: 72–75–55.