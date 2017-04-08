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Экскурсия выходного дня

Экскурсия выходного дня

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на экскурсию, которая будет интересна и взрослым, и детям.

Экскурсия «Коллекции музея»

Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Стоимость посещения музея с экскурсией – 100 руб. (для школьников); 270 руб. (для взрослых)

Предварительная запись по телефону: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

8 апреля, суббота
12:00
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8 апреля, суббота
15:00
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22 апреля, суббота
12:00
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22 апреля, суббота
15:00
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23 апреля, воскресенье
12:00
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