Экскурсия выходного дня
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на экскурсию, которая будет интересна и взрослым, и детям.
Экскурсия «Коллекции музея»
Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.
Стоимость посещения музея с экскурсией – 100 руб. (для школьников); 270 руб. (для взрослых)
Предварительная запись по телефону: 72–75–55.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555
8 апреля, суббота
12:00
8 апреля, суббота
15:00
22 апреля, суббота
12:00
22 апреля, суббота
15:00
23 апреля, воскресенье
12:00
23 апреля, воскресенье
15:00
29 апреля, суббота
15:00
29 апреля, суббота
12:00
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