Экскурсия выходного дня

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на экскурсию, которая будет интересна и взрослым, и детям.

Экскурсия «Коллекции музея»

Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Стоимость посещения музея с экскурсией – 100 руб. (для школьников); 270 руб. (для взрослых)

Предварительная запись по телефону: 72–75–55.