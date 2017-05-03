Деревенский дворик
Лето в контактном зоопарке начнется 29 апреля. «Деревенский дворик» переходит на летний режим работы.
Закончились зимние каникулы у питомцев контактного зоопарка, из теплых вольеров они переедут на лето поближе к ребятне, в «Деревенский дворик». Питомцев стало больше, теперь к старожилам добавились: шелковая китайская курочка, мускусные и домашние утки, полосатые скунсы.
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Контактный зоопарк работает выходные и праздничные дни с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Билеты продаются в кассе зоопарка.
Билеты продаются в кассе зоопарка.
Стоимость входного билета - 50 рублей.
Подробнее о контактном зоопарке читайте тут или спросите по телефонам: 50-56-26, 30-37-47
Подробнее о контактном зоопарке читайте тут или спросите по телефонам: 50-56-26, 30-37-47
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09
3 мая, среда
11:00
4 мая, четверг
11:00
5 мая, пятница
11:00
6 мая, суббота
11:00
7 мая, воскресенье
11:00
8 мая, понедельник
11:00
9 мая, вторник
11:00
10 мая, среда
11:00
11 мая, четверг
11:00
12 мая, пятница
11:00
13 мая, суббота
11:00
14 мая, воскресенье
11:00
15 мая, понедельник
11:00
16 мая, вторник
11:00
17 мая, среда
11:00
18 мая, четверг
11:00
19 мая, пятница
11:00
20 мая, суббота
11:00
21 мая, воскресенье
11:00
22 мая, понедельник
11:00
23 мая, вторник
11:00
24 мая, среда
11:00
25 мая, четверг
11:00
26 мая, пятница
11:00
27 мая, суббота
11:00
28 мая, воскресенье
11:00
29 мая, понедельник
11:00
30 мая, вторник
11:00
31 мая, среда
11:00
1 июня, четверг
11:00
2 июня, пятница
11:00
3 июня, суббота
11:00
4 июня, воскресенье
11:00
5 июня, понедельник
11:00
6 июня, вторник
11:00
7 июня, среда
11:00
8 июня, четверг
11:00
9 июня, пятница
11:00
10 июня, суббота
11:00
11 июня, воскресенье
11:00
12 июня, понедельник
11:00
13 июня, вторник
11:00
14 июня, среда
11:00
15 июня, четверг
11:00
16 июня, пятница
11:00
17 июня, суббота
11:00
18 июня, воскресенье
11:00
19 июня, понедельник
11:00
20 июня, вторник
11:00
21 июня, среда
11:00
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