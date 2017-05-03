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Деревенский дворик

Деревенский дворик

Лето в контактном зоопарке начнется 29 апреля. «Деревенский дворик» переходит на летний режим работы. 


Закончились зимние каникулы у питомцев контактного зоопарка, из теплых вольеров они переедут на лето поближе к ребятне, в «Деревенский дворик». Питомцев стало больше, теперь к старожилам добавились:   шелковая китайская курочка, мускусные и домашние утки, полосатые скунсы.  
 
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Контактный  зоопарк  работает выходные и праздничные дни с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Билеты продаются в кассе зоопарка.
Стоимость входного билета - 50 рублей.

Подробнее о контактном зоопарке читайте тут или спросите по телефонам: 50-56-26, 30-37-47
Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

3 мая, среда
11:00
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4 мая, четверг
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5 мая, пятница
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6 мая, суббота
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