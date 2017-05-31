День защиты детей в художественном музее

1 июня 2017 года Сахалинский областной художественный музей приглашает детей младшего и среднего школьного возраста посетить интересные и увлекательные лекции, занятия, мастер-классы, кинопоказы, организованные в рамках Международного Дня защиты детей!

График мероприятий:

10.00 – экскурсия по выставке И Чоль Су «В поисках гармонии»

11.00 - занятие «Печатная графика» (в программе: показ мультипликационного фильма «Как мыши кота погребали» и мастер-класс по лубку) (по записи)

11.30 – мастер-класс по созданию коллажа (по записи)

13.00 – мастер-класс «Изготовление птицы из природного материала» (по записи)

14:00- кинопоказ. «Рождение картины. От замысла к воплощению». Из цикла «Русский музей детям».

14.30–обзорная экскурсия по выставкам и постоянным экспозициям Сахалинского областного художественного музея

15.00 – мастер-класс «Русская тряпичная кукла» (по записи)

15:30- кинопоказ. «Рождение картины. Этюд. Эскиз. Композиция». Из цикла «Русский музей детям».

16.00 –мастер-класс по изготовлению японской куклы-закладки «Чиогами» (по записи)

Дети дошкольного возраста могут участвовать в мероприятиях только в сопровождении взрослых!

Количество мест ограничено!

Записаться для участия в мастер-классах можно по телефону: 72-37-38

Для дошкольников и школьников вход и участие в мероприятиях - свободный!

Адрес: ул. Ленина, 137.

www.sakhartmuseum.ru