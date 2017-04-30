День Весны и Труда в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
1 мая, в День Весны и Труда, музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» и Ассамблея народов Сахалинской области приглашают гостей и жителей островной столицы принять участие в праздничных мероприятиях.
В этот день с 10.00 до 17.00 вновь повторится акция «Экскурсия: нон?стоп». Все желающие смогут прослушать экскурсии по основным экспозициям «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» и «Остров Сахалин»: открытый финал», а также по выставке из Ясной Поляны «Когда не можешь не писать…»
С 12.00 на территории музейного сквера жители и гости города смогут познакомиться с национальными играми, костюмами, куклами и кухней разных народов на этностанциях в рамках проекта «Уроки дружбы».
В 13.00 состоится концерт «Мозаика культур».
Вход в музей свободный, участие во всех мероприятия бесплатное.
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774