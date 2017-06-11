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День России

День России

12 июня культурно-массовые и спортивные мероприятия состоятся во всех муниципальных образованиях региона. В Южно-Сахалинске они пройдут на центральных площадках города.

В 10.00 на площади Ленина областного центра состоится митинг и концерт «Россия – это мы!». Здесь же в 12.00 стартует праздничный велопарад.

В течение всего дня на площади Ленина будет работать ярмарка местных производителей.

Кроме того, гости праздника смогут посетить такие мероприятия как:

- 10.00-21.00 - выставка специальной коммунальной техники на площади Победы;

- 10.00-19.00 - запись молодежи в военно-патриотические клубы, мобильный призывной пункт, выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения, в том числе и времен Великой Отечественной войны на площади Славы;

- 10.00-19.00 - проведение соревнований по уличным видам спорта: велоспорт, скейты, ролики, стритболл. Выступление танцевальных коллективов в стиле хип-хоп на площади перед зданием правительства сахалинской области;

- 10.00-18.30 - молодежный квест «Моя Россия» старт у кинотеатра Комсомолец;

- 11.00-16.00 - праздничное мероприятие с участием студентов «Я люблю тебя Россия» на площадке у кинозала «Октябрь»;

- 16.00 - презентация и демонстрация документального фильма «На краю» в кинозале «Октябрь»;

- 12.00-15.00 - выставка-презентация проектов «Опыт работы победителей-НКО, получивших гранты правительства Сахалинской области» в сквере музея книги Чехова «Остров Сахалин»;

- 19.00 - концерт «Российского Союза молодежи» на площади Ленина;

Праздничная программа запланирована также в парке имени Гагарина. В 12.00 здесь начнется концерт «Моя Россия».

Где и когда?
Правительство Сахалинской области

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 32, тел. 8 (4242) 670383, 670384, 670381

12 июня, понедельник
10:00
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