День России - спорт

В островном регионе готовятся отметить День России. 12 июня в области пройдет ряд мероприятий приуроченных к дате, в том числе и спортивных. Для того чтобы сахалинцы смогли провести время с пользой, предлагаем вашему вниманию план мероприятий.

10 июня пройдет первенство области по гольфу среди мальчиков и девочек от 10 до 16 лет. В них примут участие около 20 человек. Почитатели этого вида спорта смогут прийти и поддержать участников. Начало встреч в 9:00 часов. Место проведения – с. Мицулевка. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 962 120 8555.

В этот же день на стадионе «Спартак» школы летних видов спорта трудовые коллективы области приступят к выполнению еще одного норматива комплекса ГТО – бег. Мужчинам предстоит пробежать дистанции соответствующие своим возрастным категориям. Более подробную информацию о выполнении нормативов можно узнать на сайте ГТО.ру. Региональный центр тестирования работает ежедневно, с 9:00 до 18:00 (с перерывами на обед). Дополнительная информация по телефону – 76-20-08.

Региональные соревнования по плаванию пройдут в городском бассейне областного центра. Пловцы будут соревноваться 10 и 11 июня. Начало соревнований в 14.30 часов.

Соревнования по тайскому боксу состоятся в спортзале «Энергетик» (улица Бумажная,26). В феврале 2017 года в области была зарегистрирована еще одна спортивная региональная общественная организация. Это первые официальные соревнования, которые пройдут в областном центре. Понаблюдать за поединками приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 10:00 часов. Соревнования пройдут 10 и 11 июня.

Еще одни соревнования по единоборствам состоятся в Поронайске. В спортивном комплексе «Авангард» пройдет фестиваль боевых искусств. Начало соревнований в 11:00 часов. Приглашаются все желающие. Вход свободный.

12 июня на стадионе «Спартак» состоятся соревнования по мини-футболу среди ветеранов. Начало матчей в 11:00 часов. Вход свободный.

Традиционно, 12 июня, молодые люди, которые являются отличниками в учебе, спорте, искусстве получат паспорта из рук губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Главный документ обретут 20 сахалинцев из разных районов области.

В 12:00 часов 12 июня на площади Славы начнет работать военно-патриотическая площадка. Здесь будут представлены образцы вооружения. Интересующимся расскажут о службе в армии по контракту. Пройдут интерактивные мероприятия.