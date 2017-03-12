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День культуры Японии

День культуры Японии

12 марта 2017 года в Южно-Сахалинске пройдет «День культуры Японии». Жителей и гостей островной столицы приглашают в ТРК «Сити-Молл».

В первой части мероприятия (с 13.00 до 15.00) запланированы демонстрация проживающими на Сахалине японцами чайной церемонии, ток-шоу актрисы Сумирэ Уэсака, демонстрация игры в японские шахматы «сёги» мастера 7 дана Макото Тюдза, а также танцы гейши Улала Спрингдэй.

Во второй части ( начало в 15.10) вы сможете увидеть мастер-классы по приготовлению традиционного японского блюда, каллиграфии и «сёги».

Также организаторы проведут традиционную игру «Дзасики асоби» и проведут мастер-класс по приготовлению японского чая со сладостями. А также подведут итоги конкурса сочинений и конкурса японской поэзии хайку.

Вход свободный

Где и когда?
Сити Молл, ТРК

12 марта, воскресенье
13:00
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12 марта, воскресенье
15:10
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