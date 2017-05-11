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Чтобы помнили спасённый мир...

Чтобы помнили спасённый мир...

В гостиной музея пройдет литературно?музыкальный вечер «Чтобы помнил спасённый мир…», приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Литературно?музыкальный вечер посвящён творчеству поэтов?фронтовиков: Александра Мандрика и Бориса Репина.

Александр Климентьевич Мандрик во время войны был миномётчиком.  В составе десантных войск в 1945 году освобождал Южный Сахалин и Курилы от японских милитаристов. События, связанные с военной службой  поэта, нашли отражение в его стихотворениях.

Творчество Бориса Репина, участника Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 гг. – правдивый поэтический дневник солдата и поэта. В нём суровые солдатские будни, которые объяты не погибшей на войне нежностью, чувством братства и преданности Родине.

На литературно?музыкальном вечере прозвучат песни в исполнении участников Всероссийского движения «Вольные музыканты»: Арсентия Вятржика, Виталия Васильева, Алексея Санькова, Натальи Фёдоровой.

 Будет работать свободный микрофон.

 Вход свободный.

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

11 мая, четверг
15:00
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