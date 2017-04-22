Чир спорт и черлидинг

В эти выходные в областном центре состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир спорту и черлидингу. Планируется, что в нем примут участие порядка 350 спортсменок из Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Поронайска и Невельска.

-С каждым годом количество участниц растет, что, конечно, радует нас. В области черлидинг уже занял свои прочные позиции и является одним из самых популярных. Сегодня наша главная задача привлечь, как можно больше детей, - отмечают в региональной федерации черлидинга.

Стоит отметить, что область является единственным представителем среди регионов Дальнего Востока, где так развит этот вид спорта. В связи с этим в чемпионате и первенстве ДФО участвуют представительницы только Сахалинской области. Соревнования пройдут в волейбольном центре «Сахалин» 23 апреля с 10:00 до 14.00 часов. Вход свободный.