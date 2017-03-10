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Бездомные животные

Бездомные животные

Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина вновь проводит Акцию по сбору кормов и вещей для животных находящихся на передержке: корма для собак и кошек (в том числе крупы: рис), ветеринарные препараты «Гамавит», «Цефтриаксон», «Лидокаин», «Хлоргексидин», «Левомеколь», глистогонные и противоблошинные препараты, шприцы, а также впитывающие пеленки, медицинские перчатки, игрушки для животных, поводки, ошейники, миски и переноски для животных, теплые вещи для утепления будок и вольеров (старые одеяла, пледы, пуховики), а также ветошь. 
Приглашаем так же отзывчивых людей изготовить и подарить будки для бездомных животных находящихся на временной передержке.
Сбор кормов, вещей и будок проходит с 06 по 30 марта с 9:00 до 17:00 часов, кабинет № 18 (культурно-массовый отдел) администрации городского парка.

Телефон для справок — 72–45–75.

Акция направлена на воспитание в человеке любви и милосердия к животным, улучшение условий жизни животных и защиту их от жестокого обращения, от тяжёлой участи! Приглашаем неравнодушных людей стать волонтёрами и принять активное участие в лечении, воспитании и пристройстве бездомных животных в хорошие руки.
Мы ждем Ваших отзывов и предложений и будем благодарны за любую помощь и поддержку.
Передача собранных кормов, средств по их уходу и домиков для животных волонтёрскому движению «Фонд помощи животным «Бездомных.нет» состоится 31 марта в фойе административного здания городского парка в 12:00

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

11 марта, суббота
09:00
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12 марта, воскресенье
09:00
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13 марта, понедельник
09:00
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14 марта, вторник
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15 марта, среда
09:00
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