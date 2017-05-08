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Бессмертный полк России

Бессмертный полк России

Штаб регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Сахалинской области продолжает подготовку к шествию, которое будет проводиться 9 мая. Региональный штаб приглашает всех желающих принять в нем участие.

В 2017 году кардинально меняется порядок прохождения шествия. Сбор участников будет проводиться с 8:30 до 9:30 9 мая на площади Победы. Формирование и построение колонны планируется завершить к 9:45. Участники будут расположены в западной части площади Победы с тыльной части построенных для парада войск гарнизона. Участникам предоставляется возможность полностью просмотреть военный парад войск гарнизона, открытие которого состоится в 10:00.

Шествие "Бессмертного полка России" станет составной частью торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и начнется сразу после военного парада. Участники пройдут по площади Победы, по улице Горького до мемориального комплекса Славы, где будет проведено массовое возложение цветов к Вечному огню, далее шествие будет продолжено по Коммунистическому проспекту до поликлиники №1 и входа в городской парк имени Гагарина.

В мероприятии могут принять участие как организации (учреждения), так и отдельные граждане. Каждый участник выходит на шествие с портретом (портретами) своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, как на фронте, так и в героическом тылу. Заявки принимаются региональным штабом движения до 14:00 8 мая. Форма заявки — произвольная. В заявке от учреждения (организации) необходимо указать полное его название, ФИО координатора (официального представится), его контактный телефон и предполагаемое количество участников. Заявки принимаются по электронной почте: region65@polkrf.ru или militer@mail.ru, по WatsApp на телефон +79147424872. Координатор — Андрей Фугенфиров, руководитель регионального штаба движения. Заявки от средних общеобразовательных учреждений направляются в департамент образования Южно-Сахалинска. Координатор — Елена Таскаева, телефон: +7 (4242) 31-26-87, добавочный 5.

Справки по телефону +7(4242) 73-31-17

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