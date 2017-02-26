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Баскетбол

Баскетбол

Баскетбольныочередной матч Суперлигий клуб "Сахалин" проводит на домашнем паркете . Соперником наших ребят будет ижевский клуб "Купол-Родники". В первом круге, который наша команда проводила на выезде, победу одержали ижевцы. Однако с того момента прошло три месяца. За это время сахалинцы стали финалистами Кубка России. И в предстоящее игре по прогнозам букмекеров они будут фаворитами.
 
Встреча "Сахалин" - "Купол-Родники" пройдет во ДС "Кристалл". Начало в 17.00.
 
Вход свободный.

 

Где и когда?
Кристалл, дворец спорта

Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор

26 февраля, воскресенье
17:00
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