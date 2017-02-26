Баскетбольныочередной матч Суперлигий клуб "Сахалин" проводит на домашнем паркете . Соперником наших ребят будет ижевский клуб "Купол-Родники". В первом круге, который наша команда проводила на выезде, победу одержали ижевцы. Однако с того момента прошло три месяца. За это время сахалинцы стали финалистами Кубка России. И в предстоящее игре по прогнозам букмекеров они будут фаворитами.

Встреча "Сахалин" - "Купол-Родники" пройдет во ДС "Кристалл". Начало в 17.00.

Вход свободный.