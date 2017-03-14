Баскетбол. Суперлига-1

Баскетболисты ПСК "Сахалин" проведут две заключительные домашние игры предварительного этапа во ДС "Кристалл". Сначала 14 марта в 19.00 команда Сергея Гришаева сыграет с "Рязанью". Напомним, что в первом круге игра этих команд завершилась победой сахалинцев с огромным превосходством, 113:79. Это рекорд результативности был зафиксирован в первом круге. И с тех по ни одна команда Суперлиги не смогла его превзойти.

А 17 марта в 20.00 в Южно-Сахалинске островной команде предстоит соперничать с третьей командой Суперлиги - баскетбольным клубом "Самара".

Вход свободный

Начало игр:

14 марта - ПСК Сахалин - Рязань 19:00

17 марта - ПСК Сахалин - Самара 20:00