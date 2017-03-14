Баскетбол. Суперлига-1
Баскетбол. Суперлига-1
Баскетболисты ПСК "Сахалин" проведут две заключительные домашние игры предварительного этапа во ДС "Кристалл". Сначала 14 марта в 19.00 команда Сергея Гришаева сыграет с "Рязанью". Напомним, что в первом круге игра этих команд завершилась победой сахалинцев с огромным превосходством, 113:79. Это рекорд результативности был зафиксирован в первом круге. И с тех по ни одна команда Суперлиги не смогла его превзойти.
А 17 марта в 20.00 в Южно-Сахалинске островной команде предстоит соперничать с третьей командой Суперлиги - баскетбольным клубом "Самара".
Трансляции: http://oneteamsakhalin.ru/broadcast
Вход свободный
Начало игр:
14 марта - ПСК Сахалин - Рязань 19:00
17 марта - ПСК Сахалин - Самара 20:00
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор
14 марта, вторник
19:00
17 марта, пятница
20:00
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