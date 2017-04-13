Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на новую встречу проекта «Сахалинской области — 70 лет!», посвящённого истории и людям единственной островной области в России.

13 апреля 2017 года в 17:00 Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на встречу с краеведом Федорчуком Сергеем Петровичем. Сергей Петрович расскажет о зарождении парка в период Карафуто и возрождении, после Второй мировой войны, уже советского общественного места отдыха, поведает он и о его наиболее интересных уголках. Федорчук Сергей Петрович родился в Южно-Сахалинске, по образованию учитель географии, по профессии пожарный, его увлечение — краеведение. Сергей Петрович — автор 10 книг по истории Сахалинской области, одна из них «Рассказы о городском парке». Добро пожаловать на встречу! Желающие смогут ознакомиться с книгами автора.

По входным билетам в музей (взрослый –70 руб., для людей пенсионного возраста – 20 руб., для детей до 16 лет – 0 руб.)

Справки по телефону: 72-75-55